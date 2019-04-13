رياضة | زيدان يستقر على بديل مارسيلو في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستقر على بديل مارسيلو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يفكرون حاليًا في تحديد اللاعبين الراحلين عن النادي في نهاية الموسم وتحديد المراكز التي بحاجة لتدعيم في موسم الانتقالات وترشيح عدد من اللاعبين للتعاقد معهم في كل مركز.

وأكد موقع دون بالون الإسباني بأن ريال مدريد وضع قائمة بأسماء لاعبين للتفاوض معهم في مركز الظهير الأيسر تحسبًا لاحتمالية رحيل ظهيره البرازيلي الدوليّ مارسيلو والذي تنتشر حوله الشائعات باقتراب رحيله عن الملكي والانضمام إلى يوفنتوس الصيف المقبل بالإضافة إلى تقدمه في العمر والذي يقترب من تخطي حاجز الثلاثين عامًا.

وكشف الموقع الإسباني عن أبرز اللاعبين المطلوب ضمهم في هذا المركز وهو جونيور فيربو صاحب الأصول الدومينيكانية ونجم ريال بيتيس والذي يقدم موسمًا مميزًا مع فريقه مبرزا قدراته الفنية والبدنية الرائعة.

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وأفاد الموقع الإسباني بأن الملكي يضع لاعبين آخرين في نفس المركز في قائمته، أبرزهم : الإسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي والنمساوي ألابا نجم بايرن ميونيخ والبرازيلي أليكس ساندرو نجم يوفنتوس.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن الملكي سيواجه منافسة حامية مع مانشستر سيتي الذي يرغب بشدة في انتداب ظهير أيسر للموسم المقبل بسبب استمرار إصابات الفرنسي ميندي التي تعيقه عن المشاركة لفترات طويلة مع الفريق وقلة خبرات الأوكراني زينشينكو.

وأوضح الموقع الإسباني بأن فيربو لديه بندًا في عقده يتيح له الرحيل عن فريقه في حالة دفع مبلغ قدره 50 مليون يورو وهو ما قد يلجأ إليه الميرينجي على غرار ما فعله في صفقة المدافع البرازيلي ميلياتو نجم بورتو.

يذكر أن فيربو صاحب الـ22 عامًا يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر ومحور الوسط اليساري وخاض مع فريقه هذا الموسم في 17 مباراة بالدوري وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع هدف واحد وعقده ممتد حتى صيف 2023.