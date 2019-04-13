رياضة | موعد مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقام اليوم السبت مباراة الاهلي ضد صن داونز والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي إحتضنها ملعب لوفتس فيرسفيلد يوم السادس من شهر أبريل الماضي.
ويعول مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر على الجماهير الحمراء من أجل مؤازرة الفريق للخروج من الكبوة التي مر بها الشياطين الحمر في لقاء الذهاب.
توقيت متابعة مباراة الاهلي ضد صن داونز اليوم السبت
تبدأ مباراة الاهلي ضد صن داونز والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد صن داونز على الهواء مباشرة
تنقل مباراة الاهلي ضد صن داونز والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها أحمد عبده ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي باكاري جاساما.