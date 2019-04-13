رياضة | التاريخ ينصف مصر على منتخبات المجموعة الأولى في بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ ينصف مصر على منتخبات المجموعة الأولى في بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الجمعة قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019، وأسفرت عن وقوع مصر في مجموعة متوازنة بجانب منتخبات ﴿ الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي﴾، وسوف تقام مباريات تلك المجموعة على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب مصر مع منتخبات مجموعته:-

- أوغندا:

تقابل منتخب مصر مع نظيره الاوغندي في 23 مباراة في مختلف البطولات بواقع (4 مباريات في أمم إفريقيا - 3 مباريات في تصفيات الأمم الإفريقية - مباراتين في تصفيات كأس العالم - مباراتين في تصفيات الأولمبياد - مباراتين في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية - 9 مباريات ودية)

حقق منتخب مصر 19 إنتصارًا على نظيره الأوغندي وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 47 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

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- زيمبابوي:

التقي منتخب مصر مع منتخب زيمبابوي في 12 مباراة بواقع (7 مباريات في تصفيات كأس العالم - 4 مباريات ودية - مباراة في بطولة الأمم الإفريقية).

فاز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي في 7 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

- جمهورية الكونغو:

تقابل منتخب مصر مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في 11 مباراة بواقع (مباراتين في تصفيات كأس العالم - مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا - 3 مباريات في نهائيات أمم إفريقيا - 4 مباريات ودية).

فاز منتخب مصر على منتخب الكونغو في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 23 هدفًا، واستقبلت شباكه 12 هدفًا.