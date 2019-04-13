رياضة | موعد مباراة الترجي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الترجي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الترجي التونسي على ملعبه منافسه شباب قسنطينة وذلك مساء اليوم السبت 13/4/2019 في إطار منافسات مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الترجي مع شباب قسنطينة على ملعب 14 جانفي مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة الممرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح نادي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وسيدخل شباب قسنطينة المباراة بحثاً عن الفوز رغم صعوبة فرصه في المباراة.

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وجدير بالذكر فأن الفائز من لقاء الترجي وقسنطينة سيواجه المنتصر من لقاء مازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيتم نقل مباراة الترجي التونسي مع شباب قسنطينة في دوري الأبطال عبر البث المباشر والخي على قناة بي إن سبورت 1 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الترجي التونسي وشباب قسنطينة في دوري الأبطال عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.