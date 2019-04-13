رياضة | موعد وتوقيت مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد وتوقيت مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي الاتحاد والنصر مساء اليوم السبت في الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي مباراة فريقي الاتحاد والنصر وذلك في تمام الساعة 5:50 بتوقيت مدينة القاهرة و6:50 بتوقيت مكة المكرمة و7:50 بتوقيت دولة الإمارات.

وتعد مباراة قوية بين الطرفين حيث يسعى الاتحاد لخطف النقاط الثلاثة والهروب من منطقة الهبوط بينما النصر يريد الفوز والعوظة للصدارة.

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ويحتل نادي النصر حالياً المركز الثاني برصيد 61 نقطة بيننا الاتحاد بالمركز الثالث عشر وفي رصيده 25 نقطة.

وستكون مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية 1 ودوري بلس 1 HD.

وسيعلق على المباراة كلا من؛ فارس عوض عبر قناة السعودية الرياضية وجعفر الصليح عبر قناة دوري بلس.