رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ويست هام يوم السبت 13 أبريل في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ويست هام يوم السبت 13 أبريل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر يونايتد مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق ويست هام يونايتد، يوم السبت 13-4-2019 على ملعب "الأولد ترافورد" في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

Advertisements

ويرغب نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير في تحقيق المركز الثالث مع الفريق، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

ويسعى فريق ويست هام يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فريق ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.