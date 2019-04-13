رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت مباراة يوفنتوس ضد سبال والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد باولو موتزا لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة يوفنتوس ضد سبال

وقبل المباراة يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم برصيد 84 نقطة جمعها الفريق بالفوز في 27 مباراة والتعادل في 3 فيما خسر رفقاء الدون في مباراة وحيده وسجل الفريق 84 هدفاً فيما تلقت شباكهم 20 هدفا.ً

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في المقابل يدخل فريق نادي سبال المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة حققها الفريق من 31 مباراة بالفوز في 8 مباريات والتعادل في مثلهم فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في 15 لقاء وسجل مهاجموا سبال 28 هدفاً وتلقت شباك حارسهم 44 هدفا.ً

توقيت متابعة مباراة يوفنتوس ضد سبال اليوم السبت

تبدأ مباراة يوفنتوس ضد سبال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد سبال على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة يوفنتوس ضد سبال والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد باولو موتزا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 ويتولى الإدارة التحكيمية لها الحكم الدولي دانييلي دوفيري.