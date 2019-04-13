رياضة | موعد مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم السبت 13/4/2019 في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم السبت 13/4/2019 في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي اتحاد جدة ضيفاً ثقيلاً على النصر مساء اليوم السبت والموافق 13/4/2019 وذلك يأتي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي اتحاد جدة مع النصر على ملعب الملك فهد الدولي مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5:50 بتوقيت مدينة القاهرة و6:50 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و7:50 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل نادي النصر حالياً المركز الثلني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة فقد تراجع بعد فوز الهلال على الأهلي بهدف نظيف وتصدره الجدول مؤقتاً برصيد 63 نقطة.

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بينما يتواجد نادي الاتحاد صاحب الموسم الكارثي في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة حيث يحتاج للفوز أو حتى على أقل تقدير التعادل.

ويدخل نادي الاتحاد بقيادة خوسيه سييرا اللقاء وعينه على النقاط الثلاثة رغم افتقاده لخدماته مدافعه المتميز سعود عبد الحميد الظهير الأيمن بسبب تراكم البطاقات الصفراء بجانب منصور الحربي الظهير الأيسر بسبب الإصابة.

ويسعى نادي النصر لخطف نقاط المباراة واللحاق بالهلال في صدارة الدوري لأن أي تعثر سيكون لصالح الزعيم، كما أن النصر سيكون في اختبار صعب أمام الاتحاد الذي لا يريد الخسارة.

وستكون مباراة الاتحاد والنصر مساء اليوم السبت في كلاسيكو الجولة 27 من الدوري السعودي مذاع عبر قناة ksa sport السعودية الرياضية بجانب دوري بلس على الإنترنت ويمكنكم متابعينا مشاهدة اللقاء بث مباشر عبر الخليج 365 الرياضي.