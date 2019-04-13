رياضة | موعد مباراة هويسكا ضد برشلونة 13 / 4 / 2019 في الليجا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة هويسكا ضد برشلونة 13 / 4 / 2019 في الليجا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم اليوم السبت لمواجهة فريق نادي هويسكا على ملعب الكوراز لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقبل المباراة يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 73 نقطة فيما يحتل فريق نادي هويسكا المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

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وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا إراحة نجم الفريق ليونيل ميسي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مانشستر يونايتد الماضية والتي تغلب فيها البلوجرانا بهدف مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة هويسكا ضد برشلونة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية والربع ظهراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

فيما تنقل المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الليجا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الكبير حسن العيدروس