رياضة | موعد مباراة هويسكا ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة هويسكا ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت مباراة هويسكا ضد برشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكوراز ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة من أجل رصد ترتيب الفريقان في بطولة الدوري بالإضافة إلى موعد اللقاء والقنوات الناقلة له.

مباراة هويسكا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

وقبل المباراة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 22 مباراة وتعادل في 7 مباريات فيما خسر الفريق في لقاءين حتى الآن وسجل رفقاء ليونيل ميسي 81 هدفاً وتلقت شباك حارس مرماهم تيرشتيجن 31 هدفاً.

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في المقابل يحتل فريق نادي هويسكا المركز الأخير برصيد 24 نقطة جمعها الفريق من 31 مباراة بالفوز في 5 لقاءات فقط والتعادل في 9 فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في 17 مباراة وسجل لاعبوا الفريق 35 هدفاً فيما تلقت شباكهم 55 هدفاً.

توقيت متابعة مباراة هويسكا ضد برشلونة اليوم السبت

تبدأ مباراة هويسكا ضد برشلونة والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الليجا في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والربع عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية والربع عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة هويسكا ضد برشلونة على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة هويسكا ضد برشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب الكوراز عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الكبير حسن العيدروس.