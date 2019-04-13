رياضة | تصريح مثير من زيدان في حق رونالدو وميسي

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أشاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة وأكد أنهم من اللاعبين الكبار الذين لا يفقدون الشغف في عالم كرة القدم مما جعل منهما أحد أبرز الأساطير الذين مروا في تاريخ كرة القدم في الأعوام الأخيرة.

وقال زيدان في تصريحات صحفية : " عندما أنظر إلى أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الراهن أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أشاهد لديهم الرغبة في تحقيق الانتصارات دون توقف، إنهم جائعون لتحقيق البطولات وشغفهم لا ينتهي في عالم كرة القدم ".

وأضاف : " عندما أفكر بالكرة الذهبية، أتذكر أن ميسي ورونالدو يحملان خمسة جوائز منها لكل لاعب منهما، يا له من أمر مدهش لكن الشيء الذي يثير الدهشة أكثر هو مواصلة اللاعبين العمل بذات النهج والبحث عن مزيد من الألقاب والجوائز في الكرة الذهبية دون توقف".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : " ميسي ورونالدو لا ينظران إلى ما حققاه من جوائز في الماضي، إنهما يتطلعان دوماً للمستقبل، دوماً ما يطرحان على أنفسهما سؤالاً واحداً فقط، ماذا يجب أن أفعل هذا الموسم ؟ إنهما لاعبان رائعان ".