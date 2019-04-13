رياضة | الكشف عن مفاجأة لاسارتي قبل موقعة صن داونز بساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مفاجأة لاسارتي قبل موقعة صن داونز بساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي موقفه من طريقة اللعب في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي غداً السبت.

واستقر مارتن لاسارتي على عدم تغيير طريقة اللعب من 4- 2- 3- 1 إلى 3 – 4 – 3 أمام صن دوانز، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها، غدًا السبت، على استاد برج العرب.

ورفض لاسارتي اقتراح معاونيه بخصوص اللعب بطريقة تمنح التأمين المناسب لخط الدفاع مع منح الظهيرين الحرية اللازمة للقيام بأدوار هجومية، مشدداً على خوض المباراة بنفس الأسلوب، وقد يكون هناك تغيير باشراك جونيور أجايى كمهاجم ثان، بجوار وليد أزارو، مع إشراك حسين الشحات كجناح أيمن، ورمضان صبحى كجناح أيسر، واللعب بثنائى ارتكاز فقط.

وخسر الأهلي في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة أمام بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.