اونلاين | كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

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يواجه فريق برشلونة مضيفه فريق هويسكا يوم السبت الموافق 13 أبريل 2019، وذلك في إطار الجولة الثانية والثلاثين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

نجح برشلونة في تحقيق الانتصار في 4 مباريات من أصل آخر 5 خاضها بكافة البطولات، وفي المقابل لم يتعرض للخسارة على الإطلاق، كما سقط في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

ينتظر برشلونة 4 مباريات هامة في الفترة القادمة بعد مباراته المقبلة مع هويسكا، حيث يواجه أولاً ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

وفي بقية المباريات، سوف يواجه محلياً كلاً من ضيفه فريق ريال سوسيداد، ثم مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، وأخيراً ضيفه فريق ليفانتي.

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كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

يدخل المدرب إرنستو فالفيردي هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي: ياسبر سيليسن / نيلسون سيميدو / جيسون موريلو / كليمنت / جوردي ألبا / أرتورو فيدال / كارلوس ألينا / أرثور ميلو / عثماني ديمبيلي / فيليبي كوتينيو / مالكوم.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

على الجانب المقابل، لم يعرف هويسكا طعم الفوز مطلقاً في آخر 5 مباريات بالدوري، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 3 مباريات، كما سقط في فخ التعادل في مباراتين.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

يتواجد برشلونة حالياً في صدارة ترتيب الدوري المحلي، بعدما نجح في حصد 73 نقطة، بينما يحتل هويسكا في الوقت الراهن المركز الأخير في الترتيب، بعد نجاحه في حصد 24 نقطة فقط.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة وهويسكا عبر قناة Bein Sports HD3 بصوت حسن العيدروس، وذلك في تمام الساعة 16:15 عصراً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 17:15 مساءً بتوقيت السعودية.