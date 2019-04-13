اونلاين | beIN برشلونة HD مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا رابط الاسطورة بث مباشر برشلونة اليوم kora star برشلونة ضد هويسكا

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beIN برشلونة HD مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا رابط الاسطورة بث مباشر برشلونة اليوم kora star برشلونة ضد هويسكا

مباراة برشلونة ومضيفه هويسكا تاتي والفريق الكاتالوني مشحون بالمعنويات العالية بعد انتصاره الأوروبي على مانشستر يونايتد الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا.

beIN برشلونة HD مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا رابط الاسطورة بث مباشر برشلونة اليوم kora star برشلونة ضد هويسكا

الفروقات كبيرة بين الفريقين حيث بيتصدر برشلونة الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 11 عن اتلتيكو الثاني، فيما يملك هويسكا 24 نقطة في المركز الأخير.

beIN برشلونة HD مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا رابط الاسطورة بث مباشر برشلونة اليوم kora star برشلونة ضد هويسكا

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موعد مباراة برشلونة القادمة سيكون يوم السبت 13 ابريل في تمام الساعة 17:15 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD3.

beIN برشلونة HD مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا رابط الاسطورة بث مباشر برشلونة اليوم kora star برشلونة ضد هويسكا

وبمقابل اشتراكات متنوعة الباقات، بإمكانكم متابعة برشلونة وهويسكا في المرحلة 32 من الدوري الإسباني مباشرة وحصرياً ايضاً عبر خدمةCONNECT المتوفرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

beIN برشلونة HD مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا رابط الاسطورة بث مباشر برشلونة اليوم kora star برشلونة ضد هويسكا

وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة عندما ينتقل المتصدر إلى ملعب "إل ألكوراز" لمواجهة متذيل الترتيب هويسكا.