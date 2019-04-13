اونلاين | HD يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا اليوم السبت 12-4-2019 في الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا اليوم السبت 12-4-2019 في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي برشلونة وهويسكا ضمن الدور الثاني من بطولة الدوري الإسباني الممتاز الدرجة الأولي 2019، الفريق الكتالوني برشلونة علي موعد جديد من أجل إنتصار يقربه من بطولة الليجا، وذلك عندما يذهب إلي ملعب المتذيل هويسكا، من أجل ملاقاته، فهل ينجح الفريق بالظفر بثلاث نقاط هامة للغاية في صراعه علي حسم اللقب بشكل مبكر، للتفرغ لدوري الأبطال، أم يسبب الفريق المتواضع هويسكا مشكلة عويصة للكتالوني الذي من المؤكد سيدخل اللقاء ببعض اللاعبين الإحتياطيين، بسبب إجهاد نجومه الأساسيين الذين شاركوا في الفوز علي حساب مان يونايتد بهدف دون رد في ملعب الأولد ترافورد بإنجلترا.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وهويسكا في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:15 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 3.

Advertisements

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا مباشر في لقاء اليوم السبت 13 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي برشلونة وهويسكا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً..