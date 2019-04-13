اونلاين | يلا شوت BARCA بث مباشر مباراة برشلونة وهويسكا مشاهدة مباراة برشلونة اليوم )MESSI( كورة أون لاين لايف برشلونة الان

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يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على مضيفه هويسكا، اليوم السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى على ملعب آلكوراز.

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برشلونة في مباراة الدور الأول حقق فوزًا كبيرًا للغاية واكتسح هويسكا بثمانية أهداف مقابل هدفين، على ملعب كامب نو.

يلا شوت BARCA بث مباشر مباراة برشلونة وهويسكا مشاهدة مباراة برشلونة اليوم )MESSI( كورة أون لاين لايف برشلونة الان

اليوم برشلونة يحل ضيفًا على هويسكا ويتمنى تكرار الفوز من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب الليجا، خاصة وأن النادي الكتالوني انتصر على ملاحقه أتليتكو مدريد بالجولة الماضية.

يلا شوت BARCA بث مباشر مباراة برشلونة وهويسكا مشاهدة مباراة برشلونة اليوم )MESSI( كورة أون لاين لايف برشلونة الان

موعد مباراة برشلونة وهويسكا في الدوري الإسباني

المباراة ستقام في تمام الرابعة والربع بتوقيت القاهرة 4:15، الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة 5:15.

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يلا شوت BARCA بث مباشر مباراة برشلونة وهويسكا مشاهدة مباراة برشلونة اليوم )MESSI( كورة أون لاين لايف برشلونة الان

القناة الناقلة ومعلق مباراة برشلونة وهويسكا في الدوري الإسباني

المباراة ستُنقل على قناة "Bein Sports HD3" القطرية

ويعلق على المباراة "حسن العيدورس".

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التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: سيليسن

الدفاع: سيميدو، أومتيتي، لينجليه، ألبا

الوسط: إلينا، فيدال، أرثر، كوتينيو

الهجوم: ديمبلي، بواتينج