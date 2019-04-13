اونلاين | African Champions يلاشووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز مباشر TAB3live بث حي الاهلي ضد صن داونز - YOUTUBE HD

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African Champions يلاشووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز مباشر TAB3live بث حي الاهلي ضد صن داونز - YOUTUBE HD

فرضت مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها غداً نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية بسبب أهميتها على خلفية نتيجة مباراة الذهاب التى خسرها الأحمر بخماسية نظيفة.

African Champions يلاشووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز مباشر TAB3live بث حي الاهلي ضد صن داونز - YOUTUBE HD

فى السطور التالية، نُلقى الضوء على العديد من الأمور الخاصة بمباراة صن داونز وإلى التفاصيل:

African Champions يلاشووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز مباشر TAB3live بث حي الاهلي ضد صن داونز - YOUTUBE HD

س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلى وصن داونز الجنوب أفريقى؟

ج:المباراة ستُقام فى السادسة مساء غد السبت، باستاد برج العرب فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

African Champions يلاشووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز مباشر TAB3live بث حي الاهلي ضد صن داونز - YOUTUBE HD

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س: ماذا عن الحضور الجماهير فى لقاء الأهلى وصن داونز؟

ج: الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع فى المباراة.

African Champions يلاشووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز مباشر TAB3live بث حي الاهلي ضد صن داونز - YOUTUBE HD

س: وماذا عن غيابات الأهلي فى لقاء الغد؟

ج: تضمن الغيابات كلاً من وليد سليمان وشريف إكرامى وهشام محمد وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسام عاشور وسعد سمير.

African Champions يلاشووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز مباشر TAB3live بث حي الاهلي ضد صن داونز - YOUTUBE HD

س: وماذا عن حظوظ الأهلي فى التأهل للمربع الذهبى؟

ج: الحظوظ تبدو صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة، فالمارد الأحمر يحتاج للفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل بعدما خسر لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

African Champions يلاشووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز مباشر TAB3live بث حي الاهلي ضد صن داونز - YOUTUBE HD