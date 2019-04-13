اونلاين | كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن دوانز لايف رابط مباراة الاهلي اليوم ALAHLY يلا شوت أتش دي بث مباشر الاهلي افريقي

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كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن دوانز لايف رابط مباراة الاهلي اليوم ALAHLY يلا شوت أتش دي بث مباشر الاهلي افريقي

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى انه يعتبر مباراة الغد أمام صن داونز شوط ثاني في لقاء هام وحاسم بعدما ولم يحالفه ولاعبيه التوفيق في الشوط الأول بجنوب افريقيا .

كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن دوانز لايف رابط مباراة الاهلي اليوم ALAHLY يلا شوت أتش دي بث مباشر الاهلي افريقي

وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز: خضنا مباراة أولى بشكل غير مناسب ونسعى لبذل كل الجهد لتغيير الصورة التي ظهر بها الفريق امام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب .

كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن دوانز لايف رابط مباراة الاهلي اليوم ALAHLY يلا شوت أتش دي بث مباشر الاهلي افريقي

واوضح المدير الفني للفريق أن الأهلي ينتظره مجهود كبير يتحتم على اللاعبين بذله في مباراة العودة لتصحيح الصورة والوضع الذي ظهر عليه الفريق في المباراة الأولى .

كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن دوانز لايف رابط مباراة الاهلي اليوم ALAHLY يلا شوت أتش دي بث مباشر الاهلي افريقي

وتحدث المدير الفني عن الضغوط التي تواجه الأهلي من إصابات وغيابات وضغط مباريات قائلا : اعتدت على هذا الوضع الصعب منذ ان توليت مهمة تدريب الفريق والامر اصبح يتكرر في كل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق .

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كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن دوانز لايف رابط مباراة الاهلي اليوم ALAHLY يلا شوت أتش دي بث مباشر الاهلي افريقي

وعن تحضيره لمواجهة الغد قال: كرة القدم لا تحتمل الوعود ولا يوجد مفاجآت تذكر ولكن كل ما علينا هو ان نقدم جوانب تكتيكية ومجهود من اللاعبين في الملعب لتعويض الجماهير عن نتيجة الذهاب.

كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن دوانز لايف رابط مباراة الاهلي اليوم ALAHLY يلا شوت أتش دي بث مباشر الاهلي افريقي

وأضاف لاسارتي : كان من المهم ان نعمل على تحسين الامور النفسية وإعادة الثقة للاعبين بعد مباراة الذهاب وأعتقد ان مباراة المقاصة في الدوري ونتيجتها الإيجابية التى قادتنا للتربع على صدارة الدوري ساعدنا على استعادة الثقة والتوازن النفسي الذي كنت اسعى له سريعا .

كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن دوانز لايف رابط مباراة الاهلي اليوم ALAHLY يلا شوت أتش دي بث مباشر الاهلي افريقي

وأوضح لاسارتي : بالنسبة لحضور الجماهير لم يكن لي فرصة للقاء أعداد كبيرة من الجمهور من قبل ولكني اثق في قدرتها على صناعة الفارق في كل ما يتعلق بمستقبل الأهلي .

كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن دوانز لايف رابط مباراة الاهلي اليوم ALAHLY يلا شوت أتش دي بث مباشر الاهلي افريقي

واتم حديثه : كل ما نستطيع ان نعد به الجماهير قبل مواجهة الغد هو اننا سنبذل كل ما لدينا من مجهود وسنقاتل حتى آخر نقطة عرق لتصحيح الصورة.