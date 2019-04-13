اونلاين | يلا شوت beIN SPORTS HD1 بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف الاهلي اليوم رابط الاسطورة AL_AHLY بث مباشر YALLA SHO

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يلا شوت beIN SPORTS HD1 بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف الاهلي اليوم رابط الاسطورة AL_AHLY بث مباشر YALLA SHO

ستكون مشاهدة مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم متاحة عبر beIN SPORTS وعبر الأنترنت بواسطة CONNECT.

يلا شوت beIN SPORTS HD1 بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف الاهلي اليوم رابط الاسطورة AL_AHLY بث مباشر YALLA SHO

موعد مباراة الأهلي القادمة سيكون يوم السبت 13 ابريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD1.

يلا شوت beIN SPORTS HD1 بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف الاهلي اليوم رابط الاسطورة AL_AHLY بث مباشر YALLA SHO

وبمقابل اشتراكات متنوعة الباقات، بإمكانكم متابعة الأهلي وماميلودي صن داونز مباشرة وحصرياً ايضاً عبر خدمة CONNECT المتوفرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

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يلا شوت beIN SPORTS HD1 بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف الاهلي اليوم رابط الاسطورة AL_AHLY بث مباشر YALLA SHO

الأهلي يحتاج إلى معجزة لتعويض خسارة الذهاب السبت الفائت 0-5 في بريتوريا، وهو مطالب على الأقل بتسجيل النتيجة ذاتها لمعادلة الأرقام أو الفوز بفارق ستة أهداف للعبور.

يلا شوت beIN SPORTS HD1 بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف الاهلي اليوم رابط الاسطورة AL_AHLY بث مباشر YALLA SHO

مهمة الأهلي ستكون معقدة جداً على استاد برج العرب حيث مطالب بتحقيق أمر لم يسبق له في تاريخه أن فعله امام منافس جنوب أفريقي ليس بالسهل أبداً.

يلا شوت beIN SPORTS HD1 بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف الاهلي اليوم رابط الاسطورة AL_AHLY بث مباشر YALLA SHO

وسنوافيكم عبر هذا المقال بتغطية حية لأحداث اللقاء بالفيديو لكافة تفاصيله الهامة لاسيما الأهداف فور تسجيلها.