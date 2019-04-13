اونلاين | fel3arda HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز| اهم مباريات اليوم | كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر HD | كورة HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر fel3arda HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز| اهم مباريات اليوم | كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر HD | كورة HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

fel3arda HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز| اهم مباريات اليوم | كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر HD | كورة HD

رغم عودة حسام عاشور للقائمة فريقه خلال مواجهة صن داونز إلا أن الأورجوياني مارتن لاسارتي يراهن على قدرة عاشور على صناعة الفارق خاصة على الجانب الدفاعى

fel3arda HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز| اهم مباريات اليوم | كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر HD | كورة HD

لاسارتي يمنح مهاجم خاصة لحسام عاشور

ومنح الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق تعليمات خاصة لحسام عاشور لاعب وسط الفريق، وهو ما ظهر فى تدريبات الأهلى الأخيرة فى ظل وجود قناعة أن خبرة حسام عاشور ستسعفة بشكل كبير على تحقيق الفارق سواء فى حالة الدفع به بشكل أساسي أو حتى فى حالة الاستعانة به كبديل، ويدخل الأهلى المباراة وهو فى موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا غير مسبوقة تاريخياً، بعد خسارة مباراة الذهاب فى بريتوريا بجنوب افريقيا بخماسية نظيفة السبت الماضي وهى النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من آمال الأهلى كثيراً فى اجتياز هذا الدور.

fel3arda HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز| اهم مباريات اليوم | كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر HD | كورة HD

Advertisements

الاهلى يحتاج للفوز بسداسية على صن داونز

ويحتاج الأهلى للفوز بسداسية نظيفة إذا أراد التأهل مباشرة لنصف نهائي البطولة، أو الفوز بخماسية نظيفة ثم اللجوء الفريقان لضربات الترجيح فى وقتها لتحديد هوية الفريق الصاعد للدور التالي، وكان الأهلى قد استهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على جيما أبا جيفار بهدفين لهدف كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم تصدر مجموعته على حساب شبيبة الساورة وسيمبا وفيتا كلوب، أما ماميلودي صنداونز فقد فاز على أهلي بنغازي بالأربعة في الدور الأول، ثم تأهل كوصيف المجموعة الأولى التي ضمت الوداد ولوبي ستارز وأسيك ميموزا.

fel3arda HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز| اهم مباريات اليوم | كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر HD | كورة HD

لاسارتي يراهن على خبرة لاعبي الأهلى

ويراهن مارتن لاسارتي على جماهير الأهلى المنتظر أن تملاً جنبات ملعب برج العرب بما يقارب الـ30 الف مشجع، بعد موافقة الأمن على العدد المقرر، كما يعتمد لاسارتي على خبرات نجومه وعلى رأسهم حسام عاشور والحارس محمد الشناوى والتونسي على معلول وأحمد فتحى وعمر السولية والنيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي، ويفقد الأهلى فى مواجهة صن داونز عدداً من نجومه بداعي الإصابة على رأسهم المدافع سعد سمير الذي سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى محمد محمود، هشام محمد وأخيراً كريم نيدفيد الذي تعرض لإصابة قوية فى مواجهة مصر المقاصة الأخيرة ببطولة الدوري العام.