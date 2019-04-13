اونلاين | رابط livehd7 كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر تابع GOOL MATCH الاهلي ضد صن داونز في إفريقيا اليوم kora

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يلتقي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي غدًا السبت على ملعب برج العرب لخوض مباراة الإياب بدور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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وكان الأهلي قد خسر من صن داونز في مباراة الذهاب بخماسية دون رد على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا.
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ويتواجد الأهلي في معسكر مغلق بالإسكندرية منذ أمس اصطحب فيه 21 لاعبًا استعدادًا للمباراة.
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معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا
أعلنت قناة بي إن سبورت عن إسناد التعليق على أحداث مباراة الأهلي وصن داونز للمصري أحمد عبده.
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