اونلاين | رابط livehd7 كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر تابع GOOL MATCH الاهلي ضد صن داونز في إفريقيا اليوم kora

رابط livehd7 كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر تابع GOOL MATCH الاهلي ضد صن داونز في إفريقيا اليوم kora

يلتقي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي غدًا السبت على ملعب برج العرب لخوض مباراة الإياب بدور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

رابط livehd7 كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر تابع GOOL MATCH الاهلي ضد صن داونز في إفريقيا اليوم kora

وكان الأهلي قد خسر من صن داونز في مباراة الذهاب بخماسية دون رد على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا.

رابط livehd7 كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر تابع GOOL MATCH الاهلي ضد صن داونز في إفريقيا اليوم kora

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ويتواجد الأهلي في معسكر مغلق بالإسكندرية منذ أمس اصطحب فيه 21 لاعبًا استعدادًا للمباراة.

رابط livehd7 كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر تابع GOOL MATCH الاهلي ضد صن داونز في إفريقيا اليوم kora

معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أعلنت قناة بي إن سبورت عن إسناد التعليق على أحداث مباراة الأهلي وصن داونز للمصري أحمد عبده.

رابط livehd7 كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر تابع GOOL MATCH الاهلي ضد صن داونز في إفريقيا اليوم kora