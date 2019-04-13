اونلاين | cbc sport hd كورة لايف بث مباشر الاهلي وصن داونز livehd7 لايف الاهلي وصن دوانز اليوم في إفريقيا

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cbc sport hd كورة لايف بث مباشر الاهلي وصن داونز livehd7 لايف الاهلي وصن دوانز اليوم في إفريقيا

يستضيف الأهلى نظيره ماميلودي صن داونز مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

cbc sport hd كورة لايف بث مباشر الاهلي وصن داونز livehd7 لايف الاهلي وصن دوانز اليوم في إفريقيا موعد مباراة الاهلى وصن داونز فى دورى الأبطال

تنطلق مواجهة الأهلى وصن داونز فى تمام الساعة السادسة مساء، ويدخل الفريق الأحمر اللقاء وهو فى موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا غير مسبوقة تاريخياً، بعد خسارة مباراة الذهاب فى بريتوريا بجنوب افريقيا بخماسية نظيفة السبت الماضي وهى النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من أمال الأهلى كثيراً فى اجتياز هذا الدور.

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cbc sport hd كورة لايف بث مباشر الاهلي وصن داونز livehd7 لايف الاهلي وصن دوانز اليوم في إفريقيا الاهلى يحتاج للفوز بسداسية على صن داونز

ويحتاج الأهلى للفوز بسداسية نظيفة إذا أراد التأهل مباشرة لنصف نهائي البطولة، أو الفوز بخماسية نظيفة ثم اللجوء الفريقان لضربات الترجيح فى وقتها لتحديد هوية الفريق الصاعد للدور التالي، وكان الأهلى قد استهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على جيما أبا جيفار بهدفين لهدف كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم تصدر مجموعته على حساب شبيبة الساورة وسيمبا وفيتا كلوب، أما ماميلودي صنداونز فقد فاز على أهلي بنغازي بالأربعة في الدور الأول، ثم تأهل كوصيف المجموعة الأولى التي ضمت الوداد ولوبي ستارز وأسيك ميموزا.

cbc sport hd كورة لايف بث مباشر الاهلي وصن داونز livehd7 لايف الاهلي وصن دوانز اليوم في إفريقيا لاسارتي يراهن على خبرة لاعبي الأهلى

ويراهن مارتن لاسارتي على جماهير الأهلى المنتظر أن تملاً جنبات ملعب برج العرب بما يقارب الـ30 الف مشجع، بعد موافقة الأمن على العدد المقرر، كما يعتمد لاسارتي على خبرات نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى والتونسي على معلول وأحمد فتحى وعمر السولية والنيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي، ويفقد الأهلى فى مواجهة صن داونز عدداً من نجومه بداعي الإصابة على رأسهم المدافع سعد سمير الذي سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى محمد محمود، هشام محمد وأخيراً كريم نيدفيد الذي تعرض لإصابة قوية فى مواجهة مصر المقاصة الأخيرة ببطولة الدوري العام.