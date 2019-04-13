اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 12-4-2018- كورة أون لاين لايف HD

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رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 12-4-2018- كورة أون لاين لايف HD

يستضيف الأهلى نظيره ماميلودي صن داونز مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 12-4-2018- كورة أون لاين لايف HD

موعد مباراة الاهلى وصن داونز فى دورى الأبطال

تنطلق مواجهة الأهلى وصن داونز فى تمام الساعة السادسة مساء، ويدخل الفريق الأحمر اللقاء وهو فى موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا غير مسبوقة تاريخياً، بعد خسارة مباراة الذهاب فى بريتوريا بجنوب افريقيا بخماسية نظيفة السبت الماضي وهى النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من أمال الأهلى كثيراً فى اجتياز هذا الدور.

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رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 12-4-2018- كورة أون لاين لايف HD

الاهلى يحتاج للفوز بسداسية على صن داونز

ويحتاج الأهلى للفوز بسداسية نظيفة إذا أراد التأهل مباشرة لنصف نهائي البطولة، أو الفوز بخماسية نظيفة ثم اللجوء الفريقان لضربات الترجيح فى وقتها لتحديد هوية الفريق الصاعد للدور التالي، وكان الأهلى قد استهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على جيما أبا جيفار بهدفين لهدف كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم تصدر مجموعته على حساب شبيبة الساورة وسيمبا وفيتا كلوب، أما ماميلودي صنداونز فقد فاز على أهلي بنغازي بالأربعة في الدور الأول، ثم تأهل كوصيف المجموعة الأولى التي ضمت الوداد ولوبي ستارز وأسيك ميموزا.

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 12-4-2018- كورة أون لاين لايف HD

لاسارتي يراهن على خبرة لاعبي الأهلى

ويراهن مارتن لاسارتي على جماهير الأهلى المنتظر أن تملاً جنبات ملعب برج العرب بما يقارب الـ30 الف مشجع، بعد موافقة الأمن على العدد المقرر، كما يعتمد لاسارتي على خبرات نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى والتونسي على معلول وأحمد فتحى وعمر السولية والنيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي، ويفقد الأهلى فى مواجهة صن داونز عدداً من نجومه بداعي الإصابة على رأسهم المدافع سعد سمير الذي سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى محمد محمود، هشام محمد وأخيراً كريم نيدفيد الذي تعرض لإصابة قوية فى مواجهة مصر المقاصة الأخيرة ببطولة الدوري العام.