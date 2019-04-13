شكرا لقرائتكم خبر عن «سمولينج» يكشف كواليس حديثه مع «ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كريس سمولينج، مدافع مانشستر يونايتد، كواليس ما دار من حديث بينه وبين الأرجنتينى ليونيل ميسى مهاجم وقائد برشلونة عقب نهاية مباراة الفريقين، والتى شهدت تصادما قويا بينهما أدى إلى حدوث جرح ونزيف في عين «البرغوث».

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وقال سمولينج في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»: «لقد تحدثنا بعد نهاية المباراة، أجرينا محادثة قصيرة وصافحنا بعضنا البعض، ولم أكن أدرك وقت حدوث الاصطدام أننى تسببت في هذه الإصابة له».

وأردف: «المنافسة في المباراة لم تكن مع ميسى فقط، ولكن ضد لويس سواريز أيضا الذي جاء إلىّ بعد اللقاء وتصافحنا وتمنى لى الحظ السعيد».

وأكمل: «من الجيد أن تتمكن من خوض هذه المعركة على أرض الملعب، لكن الأكيد أن ذلك احترام بين اللاعبين عقب المباراة، لأنك في النهاية كلاعب تحاول بذل قصارى جهدك».