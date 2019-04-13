شكرا لقرائتكم خبر عن «هيريرا» يفضل الانتقال إلى أرسنال عن سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الإسبانى أندير هيريرا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، يرغب في الانتقال إلى أرسنال على باريس سان جيرمان الفرنسى في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة الفرنسية، أنه حال قدمت إدارة أرسنال عرضاً مرضياً لهيريرا الذي ينتهى عقده مع يونايتد، في الصيف المقبل، فإن اللاعب سيفضل البقاء في الدورى الإنجليزى على الانتقال للدورى الفرنسى.

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ويريد الإسبانى أوناى إيمرى مدرب أرسنال ومواطن هيريرا، انتقال اللاعب لملعب «الإمارات» في صفقة انتقال حر.

كانت تقارير إعلامية قد زعمت أن هيريرا وقع عقوداً تمهيدية مع إدارة باريس سان جيرمان، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد على تجديد عقده.

ورفض هيريرا تجديد تعاقده مع يونايتد وسط تقارير تتحدث عن وجود رغبة لدى إدارة النادى في تجديد عقد اللاعب وتسعى جاهدة لإقناعه بعدم الرحيل.