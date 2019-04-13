شكرا لقرائتكم خبر عن الود.. لا تفسده قضية والان مع التفاصيل
إن إثارة أي قضية رياضية ومناقشتها عبر وسائل الإعلام المختلفة وأخذ آراء الجمهور الرياضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يثري الساحة الرياضية، ويعطي المتابع الرياضي الكثير من الدراية بما يمكن فهمه، وهل العمل المقدم في هذه الجزئية جيد أم لا؟، على سبيل المثال خروج رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في لقاء تلفزيوني مختصر، اختصر على المتابع الرياضي كثيرا من الاجتهادات، فمعنى أن يوضح المسؤول الأول عن تطبيق قوانين ولوائح الانضباط، ويشرح للمتابع الرياضي لماذا اتخذ في هذا الفعل قرارا انضباطيا، ولماذا لم يكن هناك قرار انضباطي في هذا التصرف، فهذا عمل إيجابي يثقف المهتمين بنشاط كرة القدم وللكل حرية القبول أو الرفض، فمن يقبل كلامه ويقتنع فيه له وجهة نظر تخصه، ومن يرفض إنما يرفض إما لتعصبه لفريق معين أو لعدم اقتناعه، ويرى أن بعض اللوائح غير واضحة وتحتاج مراجعة، ويملك مبررات تثبت صحة وجهة نظره، المهم في الأمر أن فرصة المناقشة مفتوحة وفرصة القبول أو الرفض أيضا مفتوحة، وفي النهاية الحوار الراقي في المجتمع يعطي دلالة واضحة على أن مجتمعنا الرياضي يتمتع بكثير من العقليات الراقية والتي تستحق في كل الأحوال أن تكون شريكة في صنع القرار وتقديم المقترحات الجيدة.
أيضا بعض لجان كرة القدم يضعون أمام المتابع الرياضي فرصة تقديم المقترحات من خلال وضع وسيلة تواصل بين اللجنة والجمهور الرياضي، سواء كان هذا الشخص مختصا في المجال الرياضي بمختلف تفريعاته الإدارية أو الفنية أو القانونية أو مجرد متابع عادي يعشق كرة القدم، ومن لديه ما يخدم كرة القدم أو الرياضة بشكل عام لن يجد صعوبة في إيصال ما يريد، وقد يكون ما يقدمه من اقتراحات مفيدا ويترتب عليه قرارات تخدم هذه اللعبة وتطورها.
# تغريدة:
العمل الرياضي مدخل مناسب لتعزيز روح المشاركة بين أفراد المجتمع والمسؤول الرياضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.