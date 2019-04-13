المفرج لـ«الخليج 365»: حصول بوتيا على ثلاث بطاقات صفراء «عار من الصحة»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @ abomroan999 نفى مدير الكرة بنادي الهلال فهد المفرج لـ«الخليج 365» ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) حول حصول لاعب الهلال الاسباني بوتيا على ثلاث بطاقات صفراء، وذلك قبل لقاء الهلال الذي أقيم مساء أمس (الجمعة) أمام الأهلي وانتصر فيه الأول 1-0 بأقدام نفس اللاعب على ملعب الجوهرة بجدة ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير نفى مدير الكرة بنادي الهلال فهد المفرج لـ«الخليج 365» ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) حول حصول لاعب الهلال الاسباني بوتيا على ثلاث بطاقات صفراء، وذلك قبل لقاء الهلال الذي أقيم مساء أمس (الجمعة) أمام الأهلي وانتصر فيه الأول 1-0 بأقدام نفس اللاعب على ملعب الجوهرة بجدة ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال المفرج: «هذا الكلام عار من الصحة»، ويذكر أن الهلال استعاد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد انتصاره في الكلاسيكو بانتظار مباراة النصر والاتحاد التي ستقام اليوم (السبت) لتحديد بقائه في قمة جدول الدوري من عدمه حيث يحتاج تعثر النصر بالتعادل أو الخسارة. ‏



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