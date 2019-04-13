شكرا لقرائتكم بوكيتينو يقر بصعوبة عودة كاين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 20:57

لندن - أ ف ب - أقر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنكليزي لكرة القدم بصعوبة عودة مهاجمه الدولي وهدافه هاري كاين الى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تعرضه لإصابة بالغة في الكاحل هذا الأسبوع.



وأصيب كاين (25 عاما) في الكاحل الأيسر خلال ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الثلثاء ضد مانشستر سيتي (1-صفر)، ما أعاد الى أذهان مشجعي الفريق اللندني ذكريات إصابة مماثلة تعرض لها المهاجم مطلع هذا العام وأبعدته لنحو شهر، وهي المرة الخامسة التي يتعرض فيها قائد المنتخب الإنكليزي الى إصابة على مستوى الكاحل منذ انضمامه الى توتنهام في العام 2016.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي عشية استضافة هادرسفيلد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز، أن كاين «كان غاضبا جدا بعد المباراة (ضد سيتي)، كانت لحظة صعبة جدا عليه».

أضاف: «نشعر بخيبة كبيرة وكان من الصعب علينا تقبل هذا الوضع (...) هو أفضل بكثير حاليا، خضع لفحص أمس وعليه أن يرى اختصاصيا الأسبوع المقبل»، مؤكدا أن اللاعب يقارب هذه المسألة بإيجابية.