شكرا لقرائتكم كلوب يدين العنصرية «البغيضة» بحق صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 20:31

لندن - أ ف ب - دان الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم الجمعة الاساءة العنصرية «البغيضة» بحق لاعبه المصري محمد صلاح من قبل بعض مشجعي نادي تشلسي، داعيا لمنعهم من دخول الملاعب، وكان النادي اللندني قد دان «السلوك التمييزي البغيض» من مشجعيه بحق لاعب سبق له الدفاع عن ألوانه، وسط تقارير عن منعه ثلاثة منهم من حضور مباراة الأمس ضد مضيفه سلافيا براغ التشيكي في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



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وبحسب التقارير الصحافية البريطانية، حدد فريق الأمن التابع لتشلسي المشجعين عبر شريط فيديو نشر على تويتر يظهرهم وهم يغنون أغنية مهينة عن مهاجم تشلسي السابق صلاح تنعته بالـ«مُفجِر» وما يحمله ذلك من اشارات الى أنه مسلم وعربي.

وفي تعليقه على الأمر، قال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة قبل يومين من مباراة مرتقبة ضد ضيفه تشلسي في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي «الأمر يثير القرف. مثال آخر على ما لا يجب أن يحصل. لا يجب أن ننظر الى الأمر على أنه بين تشلسي وليفربول».

وتابع: «من وجهة نظري، في حال قيام شخص بذلك، لا يجب أن يسمح له بدخول ملعب مجددا في حياته»، معتبرا أنه «كلما كان رد الفعل أقوى منا جميعا، كلما سيساعد ذلك في تفادي أمور مماثلة في المستقبل».

وكان تشلسي قد انتقد هذا التصرف في بيان أصدره أمس، واعتبره فيه أن «جميع أشكال السلوك التمييزي بغيضة وحيثما توجد أدلة واضحة عن تورط حاملي التذاكر الموسمية لتشلسي أو أعضاء في مثل هذا السلوك، سنتخذ أقسى إجراء ممكن بحقهم».