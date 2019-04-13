شكرا لقرائتكم الأهلي في مهمة «مستحيلة» أمام صن دوانز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 7 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 17:48

يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي غدا (السبت) على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحلية في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .ويبحث الفريق «الأحمر» عن المهمة شبه المستحيلة لبلوغ نصف النهائي لخسارته المذلة في مباراة الذهاب (صفر- 5) في بريتوريا وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ القلعة الحمراء في كافة المشاركات القارية والمحلية.



وعلى رغم الحزن الكبير الذي أصاب الجماهير الأهلاوية إلا أنها طالبت اللاعبين بالثأر من الفريق الجنوب أفريقي بتحقيق الفوز بنتيجة جيدة لرد الاعتبار، ويؤكد مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ قدرة فريقه على استعادة كبريائه لما يمتلكه من عناصر مميزة أصحاب خبرات، مشددا على أن الهزيمة القاسية كبوة لن تتكرر.

ويغيب عن تشكيل بطل الدوري المصري كل من شريف إكرامي وسعد سمير ومحمد نجيب وهشام محمد وإسلام محارب للإصابة، وأحمد حمودي وأحمد الشيخ وغيرالدو وصالح جمعة لأسباب فنية وعدم القيد في القائمة الإفريقية، من جهته، توعد مدرب صن داونز «موسيمانى» الفريق المصري بإسقاطه على أرضه وبين جماهيره ، معربا عن ثقته في قدرة لاعبيه في الحفاظ على الفوز العريض في مواجهة الذهاب لبلوغ الدور التالي.