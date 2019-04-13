شكرا لقرائتكم يوفنتوس مطالب بنسيان أياكس لـ90 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 17:46

سيكون لاعبو يوفنتوس مطالبين بنسيان ما ينتظرهم الثلثاء ضد أياكس أمستردام الهولندي في اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتركيز 90 دقيقة على مباراتهم السبت ضد مضيفهم سبال من أجل طوي صفحة الدوري الإيطالي وحسم اللقب الثامن تواليا قبل 6 مراحل على انتهاء الموسم.



وكان فريق المدرب ماسيميليانو أليغري يمني النفس بأن يدخل الى هذه المرحلة بعد أن يكون قد حسم اللقب، لكن ملاحقه ووصيفه نابولي أرجأ احتفالات فريق «السيدة العجوز» بتعادله الأحد الماضي مع جنوى، ما يجعل منافسه بحاجة الآن الى نقطة فقط من مباراة سبال لحسم اللقب في زمن قياسي.

ولم يسبق لأي فريق أن توج بلقب الدوري الإيطالي قبل 6 مراحل على انتهاء الموسم، والرقم القياسي السابق كان قبل خمس مراحل ويحمله إنتر ميلان (موسم 2006-2007)، تورينو (1947-1948) وفيورنتينا (1955-1956).

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ويخوض يوفنتوس لقاء السبت الذي يفتتح به المرحلة الثانية والثلاثين، بمعنويات مرتفعة بعد عودته الأربعاء من ملعب أياكس بالتعادل 1-1 في ذهاب ربع النهائي لدوري الأبطال، ما يجعله بحاجة الى التعادل السلبي الثلاثاء لبلوغ دور الأربعة.

ويدين يوفنتوس بتعادله الثمين الذي تحقق بعد معاناة كبيرة أمام شبان أياكس، الى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حقق عودة موفقة من الاصابة بتسجيله هدف التقدم لفريقه في أواخر الشوط الأول.

ولن تكون مباراة السبت سهلة كثيرا على رجال أليغري، لأن سبال يقدم أداء ملفتا في الآونة الأخيرة حيث فاز بثلاث من مبارياته الأخيرة، بينها انتصاران على قطبي العاصمة روما ولاتسيو اللذين ينافسان على التأهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.