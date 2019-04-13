شكرا لقرائتكم ساوثامبتون ينفصل بالتراضي عن رئيسه كروجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز | منذ 9 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 17:44

أعلن ساوثامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الجمعة) انفصاله عن رالف كروجر رئيس النادي بالتراضي بعد خمس سنوات قضاها في منصبه.



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وكان من المقرر أن ينتهي عقد لاعب هوكي الجليد الألماني السابق بنهاية يونيو حزيران المقبل وعقب مفاوضات مع جاو جيشينغ وكاترينا ليبهر حملة أسهم النادي وافقت كافة الأطراف على عدم تجديد العقد.

وقال رجل الأعمال الصيني جاو في بيان: «رالف مثل نادينا بشرف و نزاهة وسار على نهج ساوثامبتون بشغف كبير. نتوجه له بالشكر على الأسس التي ارساها ونتمنى له التوفيق في المستقبل».

وقالت ليبهر إن كروجر (59 عاما) المولود في كندا وضع أسس ساوثامبتون ليصبح فريقا قادرا على إزعاج أندية القمة في الدوري الممتاز.

وأضافت «كان قائدا حقيقيا يمثل طريقة ساوثامبتون بدقة. لقد غرس ثقافة ستستمر وتعيش بقوة بعد انتهاء فترته مع النادي».