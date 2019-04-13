شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يحتاج حصد 15 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز | منذ 10 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 17:41

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد اليوم (الجمعة) إن فريقه يمكن أن يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حال حصده 15 نقطة من مبارياته الست المتبقية.



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ويخوض يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، معركة على المركز الثالث مع تشيلسي (66 نقطة) وتوتنهام هوتسبير (64 نقطة) وأرسنال (63 نقطة).

وسيضمن المركز الثالث تأهل يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما يعني وفقا لحسابات سولشار الفوز على أي من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أو تشيلسي على الأقل عندما يزوران أولد ترافورد خلال جولتين على التوالي خلال الشهر الحالي.

وقال سولشار للصحافيين قبل استضافة وست هام يونايتد غدا (السبت): «نحتاج حصد أقصى عدد ممكن من النقاط وأعتقد حصولنا على 15 نقطة سيضمن لنا المركز الثالث لأننا نأمل في الفوز على تشيلسي خلال المباريات المقبلة. نريد احتلال المركز الثالث. المركز الرابع أيضا هدفنا لكن نريد حصد 15 نقطة. تركيزنا منصب حاليا على مواجهة وست هام»، وعقب الهزيمة مرة واحدة في أول 17 مباراة بقيادة سولشار تلقى يونايتد الخسارة في أربع بين اخر خمس مباريات في كافة المسابقات.

وبرر المدرب النرويجي ذلك لغياب الحسم أمام المرمى حيث أخفق يونايتد في ارسال تسديدة واحدة بين إطار المرمى خلال خسارته 1-صفر على أرضه أمام برشلونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.