شكرا لقرائتكم والد نيمار يؤكد أن نجله «يريد الاستمرار» مع سان جرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 12 أبريل 2019 / 17:38

أكد والد نيمار ووكيل أعماله أن المهاجم الدولي البرازيلي «يريد الاستمرار» مع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم ومتصدر الترتيب هذا الموسم، وذلك في تصريحات صحافية (الجمعة).



وانضم نيمار الى صفوف سان جرمان في صيف 2017 في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم. ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2022، لكن التقارير الصحافية تشير بشكل متكرر لاحتمال انتقاله الى نادٍ آخر، لاسيما ريال مدريد الإسباني بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريبه.

وقال نيمار الأب في مقابلة مع شبكة «آر إم سي سبورت» في مقابلة نشرت منها مقتطفات قبل بثها كاملة مساء الجمعة، «لدينا عقد، ولم نصل الى منتصفه بعد».

أضاف بشأن التقارير عن الانتقال الى نادٍ آخر «هذه الشائعات حول الرحيل ستكون حاضرة بشكل دائم. لا يمكن أن يكون لدينا لاعب مثل نيمار دون أن يحلم الناس والأندية به»، مطمئنا المشجعين الى أن «نيمار اليوم لا يريد ترك باريس سان جرمان وإنما يريد الاستمرار معه، يريد العودة الى الملاعب أولا، ثم مساعدة النادي على إحراز الألقاب وتحقيق الانتصارات».