ثلوج البكيرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (الاتحاد السعودي) بعد مرور 32 دقيقة على مباراة نهائي دوري الثانية لكرة لقدم بين البكيرية وحطين أمس، أجبر تساقط الثلوج بكثافة، الحكم محمد الدقاش على إيقافها لصعوبة استمرارها، فيما قررت لجنة المسابقات استكمالها عصر اليوم بذات الملعب.



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