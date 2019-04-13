شكرا لقرائتكم تعرف على طريق منتخب مصر فى حال التأهل لدور الـ 16 من أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن طريق المنتخبات التى ستتأهل للدور ثمن النهائى فى بطولة أمم أفريقيا 2019، والتى ستقام فى القاهرة خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلبن.

وفيما يخص المنتخب المصرى الذى أوقعته القرعة قى المجموعة الاولى بصحبة منتخبات زيمبابوى، أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وسيواجه الفراعنة (فى حال تصدره المجموعة) فى دور الـ 16 صاحب المركز الثالث من ضمن أفضل ثوالث فى البطولة، والذى سيكون بالترتيب من المجموعات الثالثة، الرابعة، والخامسة.

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وهذا يعنى أن منتخب مصر سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعة التى تضم منتخبات: السنغال، الجزائر، تنزانيا، وكينيا، وإذا لم يتواجد من بينها أفضل ثوالث، سيلتقى الفراعنة من صاحب المركز الثالث فى المجموعة التى تضم منتخبات: كوت ديفوار، المغرب، جنوب أفريقيا، وناميبيا.

وإذا أيضا لم يتأهل من المجموعة الرابعة أفضل 4 ثوالث، سيواجه الفراعنة صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة التى تضم منتخبات: تونس، أنجولا، مالى، وموريتانيا.

وفى حال أن تأهل المنتخب المصرى كوصيف للمجموعة، سيواجه صاحب المركز الثانى من المجموعة الثالثة التى تضم، السنغال، الجزائر، تنزانيا، وكينيا.