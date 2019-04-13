تتويج «العاصمة» و«مكافحة المخدرات» ببطولة الرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت مديرية مكافحة المخدرات في فئة الرجال، وشرطة العاصمة في فئة السيدات، ببطولة الرماية، التي أقيمت ضمن درع مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي.

وأكد العميد سهيل الخييلي، مدير مديرية شرطة العاصمة، خلال تتويجه الفائزين، اهتمام شرطة أبوظبي بالأنشطة الرياضية، وتسخير الإمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة. وفاز فريق مديرية مكافحة المخدرات بالمركز الأول في فئة الرجال، ومديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالثاني، ومديرية شرطة المناطق الخارجية بالمركز الثالث، وفي فئة السيدات توج فريق مديرية شرطة العاصمة بالمركز الأول، وفازت مديرية شرطة العين بالثاني، وأحرزت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية المركز الثالث.

وعلى المستوى الفردي حاز المركز الأول عن فئة الرجال النقيب علي العمري، من مديرية مكافحة المخدرات، وعن فئة السيدات فازت المساعد مريم زايد لاهي، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالمركز الأول.