النسخة الـ 26 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق اليوم سلسلة سباقات النسخة ال26 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة من العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بالتزامن مع عام التسامح.

وتمثل المحطة المصرية التي تقام للعام الرابع على التوالي، انطلاقة سباقات الكأس الغالية في كل موسم، دعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وترسيخ مكانته العريقة، في أهم المضامير العربية والعالمية، بما يعزز إسهاماتها الكبيرة على امتداد مسيرتها الرائدة بتوفير الدعم والرعاية بالخيل والملاك والمربين والمدربين والفرسان.

ويشرف على تنظيم سلسلة السباقات اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات.

سيقام الكرنفال الافتتاحي في مضمار نادي الجمعية الرياضية لسباق الخيل ومالكي الجياد بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، بشعار عام التسامح، وترسيخ الرسالة السامية لسلسلة السباقات وأهدافها التي تؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الروابط والشراكات مع مختلف دول العالم، وتعزيز نهجها المنفتح بسلام ومحبة عبر هذا الحدث الاستثنائي الذي يشمل 12 دولة عربية وأوروبية، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق السباقات بالشوط الأول في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة على كأس الإمارات للبواني العربية المصرية الغشيمة لمسافة 1400 متر، بمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، وسط مشاركة 6 خيول.

في حين يقام الشوط الثاني على كأس الإمارات للبواني العربية المصرية الرابحة سباق أو سباقين لمسافة 1400 متر، بقيمة جوائز 60 ألف جنيه مصري، بمشاركة 8 خيول.

ويقام الشوط الثالث على كأس الإمارات المخصص للبواني العربية المصرية الرابحة سباق أو سباقين، وذلك لمسافة 1200 متر، بقيمة جوائز 80 ألف جنيه مصري.

ويقام الشوط الرابع (الرئيسي) على كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، وتبلغ قيمة جائزته 300 ألف جنيه مصري، ويشهد تنافساً مثيراً بين نخبة الخيول المصرية وأهم الإسطبلات ومزارع الإنتاج. ويشهد الشوط الخامس الذي يقام لمسافة 1400 متر وبمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، مشاركة 9 خيول على كأس الإمارات للجياد العربية الرابحة سباقاً فأكثر.

ويسدل الستار على مهرجان المحطة الأولى بالشوط السادس الذي سيقام لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية، بمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري.