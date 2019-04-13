25 نادياً ومركزاً شبابياً تتنافس في سباق الثقافة والفنون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتقاطر أكثر من 491 مشاركاً يمثلون 25 نادياً ومركزاً شبابياً في إمارة الشارقة للتنافس على فئات سباق الأندية للثقافة والفنون للدورة الثامنة والتي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة ضمن خططه واستراتيجيته لتطوير مواهب وقدرات اللاعبين في النواحي الثقافية والفنية والإبداعية والمعرفية.

وتستقبل لجان التحكيم المشاركين للتنافس فيما بينهم في مجالات فئات السباق وهي المعلومات العامة والرسم والتصوير الفوتوغرافي والأفلام التصويرية والشعر والقصة والإنشاد والخط العربي ضمن فئات السباق العشر والتي يضاف إليها القرآن الكريم والمسرح.

وستباشر لجان التحكيم استقبال اللاعبين وإجراء الاختبارات اللازمة للانتهاء من تقييم المشاركين كافة وبعدها تباشر اللجنة الاستعداد لإعلان الفائزين والاحتفال بهم في حفل كبير سينظم بمدينة الشارقة.

وأكد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس لجنة سباق الأندية إلى أن اللجنة تسعى من منظومة السباق إلى تأهيل اللاعبين الرياضيين والمنتسبين للأندية في النواحي الثقافية والأدبية والفنية ومواصلة ما حققته أندية إمارة الشارقة ومراكزها من نشاط ثقافي كبير عكس النجاح والمكانة التي حققتها إمارة الشارقة، وأشاد بتطور السباق حتى وصوله إلى النسخة الثامنة.