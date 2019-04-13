«الشارقة» بطل دوري تحت 15 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق الشارقة تحت 15 سنة، لقب بطولة الدوري، بعد فوزه المثير على الجزيرة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشارقة. وكان الجزيرة يلعب بفرصتي الفوز أو التعادل لنيل اللقب، في حين لم يكن أمام الشارقة سوى فرصة الفوز، وهو ما حققه بعدما تغلب على «فخر أبوظبي» 2-1.

وتوج رضا عباس عضو مجلس إدارة نادي الشارقة فريق الشارقة بكأس البطولة، والجزيرة بكأس المركز الثاني، أدار المباراة الحكم الشاب فهد أحمد وساعده على الخطوط، حكم أول إسماعيل الرئيسي، وحكم ثان محمد الشامسي، والمنسق العام سامي الهامور.