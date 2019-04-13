شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار ليفاندوفسكي وكومان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكرواتي كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، أمس، أن لاعبيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي كينجسلي كومان اعتذرا بعد الإشكال الذي وقع بينهما خلال حصة تدريبية الخميس.

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت أن إشكالاً حاداً تخلله تبادل للكمات وقع بين مهاجمي الفريق البافاري خلال حصة تدريبية، بعد توجيه ليفاندوفسكي انتقادات إلى زميله الفرنسي.

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