النصر يحتفل بدوري شباب الطائرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر، بإنجاز فريق كرة الطائرة في النادي الفائز بلقب دوري فئة الشباب بعد فوره في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت بصالة سعيد بن حمدان بنادي النصر على العين 3 - 1 بعد مباراة سيطر عليها الفريق الأزرق لعباً ونتيجة.

وأهدت إدارة شركة الألعاب في النصر برئاسة عبدالرازق الهاشمي، رئيس مجلس الإدارة الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي الرياضة والرياضيين بنادي النصر، ووعدت بتحقيق المزيد من الألقاب في مختلف الألعاب خلال المرحلة المقبلة في ختام الموسم الرياضي.

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