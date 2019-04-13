بطولة المرفأ للجري وسباق الدراجات تنطلق الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مديرية شرطة الظفرة، بالتعاون مع بلدية الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، يوم الجمعة المقبل، بطولة المرفأ للجري وسباق الدراجات، وذلك في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة. ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة نصف مليون درهم جوائز للفائزين في سباقات الجري والدراجات.

وتتضمن البطولة التي تقام بالتزامن مع مهرجان الظفرة البحري 2019، سباق ال10 كم للرجال والسيدات (مفتوح)، وسباق ال5 كم للرجال والسيدات (مفتوح)، وللفئات العمرية من 18 إلى 30 سنة، ومن 31 إلى 40 سنة، ومن 41 إلى 50 سنة، ومن 51 سنة فما فوق.

وتشمل البطولة كذلك سباق ال3 كم للأولاد والبنات للفئات العمرية من 8 إلى 10 سنوات، ومن 11 إلى 13 سنة، ومن 14 إلى 17 سنة، كما تم تخصيص سباق خاص لأصحاب الهمم من مراكز الظفرة وخارجها.