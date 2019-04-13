شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة المرفأ للجري وسباق الدراجات تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مديرية شرطة الظفرة، بالتعاون مع بلدية الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، يوم الجمعة المقبل، بطولة المرفأ للجري وسباق الدراجات، وذلك في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة. ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة نصف مليون درهم جوائز للفائزين في سباقات الجري والدراجات.
وتتضمن البطولة التي تقام بالتزامن مع مهرجان الظفرة البحري 2019، سباق ال10 كم للرجال والسيدات (مفتوح)، وسباق ال5 كم للرجال والسيدات (مفتوح)، وللفئات العمرية من 18 إلى 30 سنة، ومن 31 إلى 40 سنة، ومن 41 إلى 50 سنة، ومن 51 سنة فما فوق.
وتشمل البطولة كذلك سباق ال3 كم للأولاد والبنات للفئات العمرية من 8 إلى 10 سنوات، ومن 11 إلى 13 سنة، ومن 14 إلى 17 سنة، كما تم تخصيص سباق خاص لأصحاب الهمم من مراكز الظفرة وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة المرفأ للجري وسباق الدراجات تنطلق الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.