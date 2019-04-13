إنجلترا تدين «العنصرية» ضد صلاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، الإساءة العنصرية «البغيضة» بحق لاعبه المصري محمد صلاح من قبل بعض مشجعي نادي تشيلسي، داعياً إلى منعهم من دخول الملاعب. وكان نادي تشيلسي أيضاً قد دان «السلوك التمييزي البغيض» من مشجعيه بحق لاعب سبق له الدفاع عن ألوانه، وقد منع ثلاثة مشجعين منهم، من حضور المباراة ضد مضيفه سلافيا براغ التشيكي في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وبحسب التقارير الصحفية البريطانية، حدد فريق الأمن التابع لتشيلسي، المشجعين عبر شريط فيديو نشر على تويتر يظهرهم وهم يغنون أغنية مهينة عن مهاجم تشيلسي السابق صلاح تنعته بال«الإرهابي».

وفي تعليقه على الأمر، قال كلوب في مؤتمر صحفي قبل لقاء تشيلسي غداً: «الأمر يثير القرف، هذا مثال آخر على ما لا يجب أن يحصل، لا يجب أن ننظر إلى الأمر على أنه بين تشيلسي وليفربول».

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وانتقد تشيلسي هذا التصرف، واعتبر أن «جميع أشكال السلوك التمييزي بغيضة، مثل هؤلاء الأفراد يشكلون إحراجاً للغالبية العظمى من مشجعي تشيلسي الذين لن يتسامحوا معهم في ناديهم».

وأيد المدرب الإيطالي لتشيلسي ماوريتسيو ساري، الموقف الصارم الذي صدر عن النادي اللندني، قائلاً: «أعتقد أنه من المناسب أن يتخذ النادي إجراءات بحق هؤلاء المشجعين».

وترتدي مباراة الأحد بين ليفربول وتشيلسي، أهمية بالغة بالنسبة للفريقين، إذ يأمل الأول البقاء في الصدارة (يتقدم حالياً على مانشستر سيتي حامل اللقب بفارق نقطتين لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة)، فيما يسعى الثاني إلى التمسك بالمركز الثالث.