بعد نهاية قرعة أمم إفريقيا.. الصور التذكارية تُزين الختام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 التى أجريت فعاليتها حاليا تحت سفح الأهرامات عن المنتخبات التى تضمها المجموعة الأولى والتى يتواجد فيها منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور حيث يتواجد الفراعنة على رأس المجموعة التى تضم إلى جانب منتخبنا كلا من أوغندا والكونغو وزيمبابوى وسنواجه زيمبابوى فى الافتتاح.

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.