- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية قرعة أمم إفريقيا.. الصور التذكارية تُزين الختام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 التى أجريت فعاليتها حاليا تحت سفح الأهرامات عن المنتخبات التى تضمها المجموعة الأولى والتى يتواجد فيها منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور حيث يتواجد الفراعنة على رأس المجموعة التى تضم إلى جانب منتخبنا كلا من أوغندا والكونغو وزيمبابوى وسنواجه زيمبابوى فى الافتتاح.
وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
المجموعة الأولى: مصر ، الكونغو ، أوغندا ، زيمبابوى
المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى
المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا
المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا
المجموعة الخامسة: تونس ، مالى ، موريتانيا ، أنجولا
المجموعة السادسة: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو
وبعد ختام منافسات القرعة التقطت عدسة ”الخليج 365” بعض الصور التذكارية فى القرعة التى حضرها كبار المسئولين ونجوم اللعبة فى القارة الأفريقية.
الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة ورئيس هيئة استاد القاهرة ونائبه والإعلامى عصام شلتوت عقب اعلان القرعة
الصور التذكارية فى نهاية قرعة امم افريقيا
الصور التذكارية فى نهاية قرعة امم افريقيا
الصور التذكارية فى نهاية قرعة امم افريقيا
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نهاية قرعة أمم إفريقيا.. الصور التذكارية تُزين الختام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.