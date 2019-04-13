كلوب يدافع عن صلاح

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، إن أي شخص يتم القبض عليه يهتف بشعارات مسيئة ينبغي أن يتم إيقافه مدى الحياة.

وكان المدرب الألماني يتحدث في أعقاب الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يقوم فيه 6 مشجعين لنادي تشيلسي بالهتاف بشكل مسيء ضد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، حيث وصفوه بـ”مفجر القنابل”.

وقال كلوب للصحافيين اليوم الجمعة: “إنه شيئ مقزز”.

وأضاف: “إنه مثال آخر عن شيء لا يجب أن يحدث، لا ينبغي أن نراه شيئاً متعلقاً بتشيلسي أو ليفربول”.

وأضاف: “من وجهة نظري، فإنك إذا فعلت شيئاً من هذا القبيل، لاينبغي السماح لك بدخول الملعب مرة أخرى، مدى الحياة”.

وأعلن نادي تشيلسي إيقاف 3 مشجعين ممن ظهروا في مقطع الفيديو، تم منعهم من دخول ملعب سلافيا براغ أمس الخميس، في الدوري الأوروبي.

ويبحث النادي اللندني عن الأشخاص الثلاثة الآخرين المتورطين في هذا الفيديو.

هذه الواقعة هي الأحدث في قائمة وقائع عنصرية متزايدة يتورط فيها لاعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال داني روز مدافع توتنهام الأسبوع الماضي إنه لا يمكنه الانتظار لإنهاء مسيرته كلاعب بسبب الإساءات التي يتعرض لها.

وكان أيضاً لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ من بين الذين تعرضوا للإساءة، بينما ذكر نادي آرسنال، اليوم الجمعة، أنهم يحققون في مقطع فيديو يبدو أنه يظهر أحد الجماهير يوجه إساءات عنصرية لمدافع نابولي كاليدو كوليبالي خلال مباراتهما في الدوري الأوروبي.

وقال كلوب: “كرة القدم لها صوت قوي، ويجب أن نستخدم هذا الصوت، وأن نظهر أن لدينا نفس التفكير، أشياء مثل هذه لا ينبغي أن يتم السماح بحدوثها مجدداً”.

وقال مهاجم تشيلسي أوليفيه جيرو إن النادي بأكمله شعر بالاشمئزاز إزاء مقطع الفيديو.

وأضاف الفرنسي جيرو: “أعتقد أن هؤلاء الأشخاص لا يفترض أن ينتموا إلى تشيلسي، أرى أن النادي والجميع يدينون مثل هذا السلوك، ونحن ندعم محمد صلاح بنسبة 100%، أعتقد أن هذا لا يفترض أن يحدث الآن”.

وكان صلاح قد لعب 13 مباراة لفريق تشيلسي قبل أن ينضم إلى روما الإيطالي ومنه إلى ليفربول في صيف عام 2017.

ويستضيف ليفربول، متصدر جدول الترتيب، فريق تشيلسي الأحد المقبل.