أمم أفريقيا: مجموعة سهلة نسبياً لـ”الفراعنة”.. وصعبة على المغرب

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الجمعة، عند سفح أهرامات الجيزة، عن المجموعات التالية في الدور الأول للبطولة: المجموعة الأولى : مصر- الكونغو الديمقراطية- أوغندا- زيمبابوي المجموعة الثانية : نيجيريا- غينيا- مدغشقر- بوروندي المجموعة الثالثة : السنغال- الجزائر- كينيا- تنزانيا المجموعة الرابعة : المغرب- كوت ديفوار- جنوب أفريقيا- ناميبيا Advertisements المجموعة الخامسة : تونس- مالي- موريتانيا- أنغولا المجموعة السادسة : الكاميرون- غانا- بنين- غينيا بيساو وأشرف على عملية سحب القرعة الغاني أنتوني بافو الأمين العام المساعد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشارك في عملية سحب القرعة كل من نجوم كرة القدم السابقين المغربي مصطفى حجي والسنغالي الحاج ضيوف والمصري أحمد حسن والإيفواري يايا توريه. وتستضيف مصر فعاليات البطولة في الفترة من 21 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) المقبلين وذلك على 6 ملاعب موزعة على 4 مدن بواقع 3 إستادات في القاهرة وإستاد واحد فقط في كل من الإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

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