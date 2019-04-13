حطب يشيد بتنظيم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية ‏

أشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية بحفل ‏قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والذي أقيم في منطقة الأهرامات مساء ‏الجمعة. ‏

حضر المهندس هشام حطب حفل قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي شهدت حضور ‏لفيف من رؤساء الاتحادات الإفريقية لكرة القدم ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ‏‏"كاف" وتقدم الحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي ‏وزير الشباب والرياضة. ‏

أكد المهندس هشام حطب ، أن حفل قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية كان مبهر ‏وإختيار مكان إقامة الحفل في منطقة الأهرامات كان إختيار مميز وتنظيم الدخول ‏والخروج وتواجد الضيوف كان على أفضل مستوى وعبر

أوضح المهندس هشام حطب، الحكومة المصرية واللجنة المنظمة لنهائيات كأس الأمم ‏يعملان في طريق تنظيم أفضل بطولة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وحفل ‏القرعة بداية لتنظيم راقي يليق بمصر. ‏

تمنى المهندس هشام حطب التوفيق لمنتخب مصر في النهائيات التي ستقام خلال الفترة ‏من 21 يونيو حتى 19 يوليو وأن ينجح في حصد اللقب الإفريقي الذي ستنتظره ملايين ‏الجماهير المصرية. ‏ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي ‏وزير الشباب والرياضة. ‏أكد المهندس هشام حطب ، أن حفل قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية كان مبهر ‏وإختيار مكان إقامة الحفل في منطقة الأهرامات كان إختيار مميز وتنظيم الدخول ‏والخروج وتواجد الضيوف كان على أفضل مستوى وعبرعن مستوى الأمن والأمان ‏ومكانة مصر في إفريقيا. ‏أوضح المهندس هشام حطب، الحكومة المصرية واللجنة المنظمة لنهائيات كأس الأمم ‏يعملان في طريق تنظيم أفضل بطولة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وحفل ‏القرعة بداية لتنظيم راقي يليق بمصر. ‏تمنى المهندس هشام حطب التوفيق لمنتخب مصر في النهائيات التي ستقام خلال الفترة ‏من 21 يونيو حتى 19 يوليو وأن ينجح في حصد اللقب الإفريقي الذي ستنتظره ملايين ‏الجماهير المصرية. ‏

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