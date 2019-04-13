طارق يحي: أجيري يسير ضد التيار في اختيارات عناصر المنتخب

قال طارق يحي، نجم نادي الزمالك السابق، إن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم يسبح ضد التيار في اختيارات لاعبي المنتخب ويسير ضد المنطق والمعقول. المنطق والمعقول. وأضاف يحي، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أجيري يعتمد على الشباب في عملية اختيار عناصر المنتخب. Advertisements وتابع طارق يحي، نجم نادي الزمالك السابق، أن يقوم اجيري في مباراتي النيجير ونيجريا أن يتم اختبار اللاعبين اللذين سيتم الاعتماد عليهم في كأس الأمم الإفريقية 2019.

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