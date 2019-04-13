طارق يحي: مجموعة مصر في أمم إفريقية «جميلة ولذيذة» .

قال طارق يحي، نجم نادي الزمالك السابق، إن اختيار مكان إقامة قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت سفح الأهرامات هائل للغاية وسط وجود سلاسة في الدخول حتى مسرح المقام عليه الحفلة.

وأضاف يحي، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مراسم القرعة أقيمت بشكل جيد وبدون تعقيدات كبيرة في تنفيذها.

ووصف طارق يحي، نجم الزمالك السابق مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تضم الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي بأنها «جميلة ولذيذة»، حيث أنها في متناول الفراعنة وأن فوز مصر على زيمبابوي في مباراة الافتتاح سيضمن لمصر المرور للادوار المقبلة.

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وتابع نجم الزمالك السابق، أنه يجب عدم النظر إلى المجموعة الأولى

التي تقع فيها مصر بل النظر إلى الفرق الأخرى التي سوف تواجهها مصر في الأدوار التالية للبطولة مثل الكاميرون والجزائر أو كويت ديفور، فمصر تسعى إلى حصد لقب البطولة الإفريقية.

وتوقع طارق يحي، أن تقل الفائدة الفنية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة البالغة 24 فريقا ولكنها تعمل نوع من الرواج والسعادة للشعب الإفريقية، موضحا أن منتخبات المسئولين الأول والثاني هما الأقرب للتأهل للدور التالي بأمم إفريقيا.